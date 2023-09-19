В Ростове приостановили работу троллейбусов №№ 8, 10 и 12

Приостановка работы троллейбусов связана с ремонтом тепломагистрали на улице Московской. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 19 сентября в Ростове изменили схему движения автобусов, следующих с Центрального рынка на Западный. При этом три троллейбусных маршрута отменили. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

Связано это с проведением ремонтных работ на тепломагистрали на улице Московской, срок окончания которых пока не известен.

В частности, приостановили работу троллейбусных маршрутов №№ 8, 10 и 12.

А автобусы №№ 4, 8, 15, 16, 16a, 20, 26, 34, 34а, 41, 44, 48, 57, 64, 71 пустили по измененной схеме. В сторону центра они идут как обычно. А в сторону Западного - не по улице Московской, а по улице Станиславского.

Напомним, что на месяц раньше срока рабочие завершили начавшийся в апреле ремонт Южного подъезда к Ростову.

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