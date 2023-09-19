В Ростове пожилая москвичка перевела на чужой счет больше миллиона рублей

Полиция ищет мошенников, обманувших ростовчан Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерка из Москвы, приехавшая в донскую столицу, чтобы навестить сестру, стала жертвой мошенников. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, 91-летней женщине позвонили с незнакомого номера. Собеседница сказала, что работает в компании сотовой связи и что нужно, якобы, провести диагностику сим-карты.

Для этого москвичке нужно было кликнуть по ссылкам, который пришли ей в смс, а еще – сутки не заходить в мобильный банк.

Женщина выполнила требования, а когда проверила счет, обнаружила, что у нее списали один миллион 200 тысяч рублей.

Пенсионерка сразу написала заявление в полицию.

- Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемого разыскивает полиция, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если аферистку найдут, а ее вину признают, она может сесть в тюрьму на срок до 10 лет.

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