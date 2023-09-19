На полицейского в Калмыкии завели уголовное дело за смертельное ДТП

Мужчине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Фото: следком по Республике Калмыкия.

В Республике Калмыкия следком возбудил уголовное дело в отношении полицейского, подозреваемого в совершении ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщили в республиканском следкоме.

Правоохранители считают, что 17 сентября в 20.38 на первом километре дороги Элиста – Аршан полицейский на «Ладе Приоре» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Грантой». Произошло это, когда мужчина был не при исполнении, но на служебной машине.

В аварии пассажирка «Гранты», а также водитель и два пассажира из этой машины с травмами были госпитализированы.

Уголовное дело возбудили по пункту «а» части 4 статьи 264 УК России. В пункте «а» отмечено, что виновник аварии совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения. По данной статье мужчине грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в начале сентября в Калмыкии на федеральной трассе Р-22 «Каспий» в ДТП с участием «КАМАЗа» погиб трехлетний ребенок.

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