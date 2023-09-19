Новый завод прицепной техники в Таганроге выпустил свою первую продукцию

Выпущенная техника прошла тестовую обкатку и приемку ОТК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая производственная площадка на базе «ТагАЗа» в Таганроге выпустила первую продукцию. Об этом в Telegram сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

- Новый завод сельскохозяйственной прицепной и навесной техники в Таганроге произвел первую партию роторных косилок. Техника прошла тестовую обкатку, приемку ОТК и на днях будет отгружена в Республику Казахстан, - прокомментировал Василий Голубев.

Напомним, завод начал работу не так давно. Весной 2023 года глава региона рассказал, что второй этап создания площадки должны завершить до конца года. Заключительный этап планируют на 2024 год.

В 2025 году промышленный объект должен выйти на полную мощность и выпускать 5 тысяч единиц техники ежегодно на общую сумму примерно в 3 млрд рублей. На предприятии планировалось создать рабочие места для 1,5 тысячи человек.

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