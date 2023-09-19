Елена Елисеева возглавила комитет по соцполитике в парламенте Ростовской области

Елена Елисеева. Фото: сайт правительства Ростовской области

Экс-министр труда и соцразвития Ростовской области Елена Елисеева возглавила комитет по соцполитике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих в Законодательном собрании Дона. Об этом стало известно сегодня, 19 сентября, по итогам первого заседания депутатов парламента VII созыва.

Елена Елисеева покинула пост главы Минтруда региона 15 сентября 2023 года. В этой должности управленец работала с января 2013 года. Еще ранее, с 2010 по 2013 год, специалист была начальником управления государственной службы занятости населения Ростовской области.

Добавим, новоизбранная глава комитета регионального парламента имеет высшее образование: окончила Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, а также прошла переподготовку в Ростовском государственном университете.

Известно, что на прошедших выборах в депутаты Заксобрания региона Елена Елисеева избиралась от партии «Единая Россия» в составе региональной группы № 4.

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