Полосу для автобусов выделят на площади 5-го Донского корпуса в Ростове-на-Дону

Новая выделенная полоса «должна улучшить работу общественного транспорта» Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 7 октября 2023 года в Ростове-на-Дону, в районе площади 5-го Донского корпуса, введут выделенную полосу для автобусов. Об этом говорится в соцсетях городской администрации.

По данным властей, выделенка пройдет по участку проезжей части от Доломановского до Братского в восточном направлении. Эта мера «должна улучшить работу общественного транспорта».

Напомним, ранее сообщалось об ограничениях, которые с 18 сентября ввели в переулке Островского, с западной стороны от Большой Садовой до Пушкинской. Также частично должны были перекрыть крайнюю правую полосу Гвардейской площади от Гвардейской, 3 до съезда на Сиверса и далее по крайней правой полосе Сиверса до Депутатской.

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