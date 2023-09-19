В Ростовской области водитель иномарки сбил 23-летнего парня

С травмами парня доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель иномарки наехал на 23-летнего парня. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла днем 19 сентября в Азове.

По предварительной информации, 41-летний водитель «Фольксваген Поло» двигался по переулку Промышленному. В районе дома №2К на проезжую часть вышел 23-летний парень. Водитель иномарки не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Известно, что парень переходил дорогу по пешеходному переходу.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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