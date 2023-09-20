Появление силовиков на Оганова в Ростове-на-Дону связано с миграционным рейдом

Массовый сбор правоохранителей ростовчане заметили утром 20 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Силовики и сотрудники полиции съехались на улицу Оганова в Ростове-на-Дону в связи миграционным рейдом. Об этом в среду сообщил источник, знакомый с ситуацией.

- Проводится отработка жилого сектора, выясняется соблюдение миграционного законодательства, - рассказал источник журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Напомним, массовый сбор правоохранителей в Октябрьском районе донской столицы заметили утром 20 сентября. По словам ростовчан, служебные машины и люди в форме находились «около въезда в СНТ «Братство».

Позже в пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что в районе улице Огнанова «сотрудники полиции во взаимодействии с иными ведомствами организовали профилактические мероприятия».

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