В Ростове осудили вербовщика из экстремистской организации «Правый сектор*»

Мужчина склонял людей стать экстремистом в соцсети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове Южный окружной военный суд признал виновным мужчину, который склонял людей вступить в ряды «Правого сектора*» (это экстремистская организация, деятельность корой запрещена в России), а также совершить теракт. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде отметили, что с марта 2019 года до января 2022 года мужчина активно агитировал людей в соцсети вступить в экстремистскую организацию, а также одного человека совершить теракт. Писал он им со своего мобильного телефон, находясь в городе Мариуполе Донецкой народной республике.

Мужчину приговорили к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Причем, первые три года он должен провести в тюрьме. Отметим, что приговор суда еще не вступил в силу и его еще можно обжаловать.

*«Правый Сектор» - запрещенная в России экстремистская организация.

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