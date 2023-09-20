В Минздраве рассказали, откроют ли ковидные госпитали в Ростовской области

Сейчас не требуются дополнительные места для пациентов с коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области в случае необходимости готовы открыть дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

- При необходимости дополнительные койки могут быть развернуты. Однако в настоящее время этого не требуется, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, с 11 по 17 сентября на Дону зафиксировали 82 случая COVID-19, в больницах оказались 5 человек, выздоровели 27.

Известно, что сейчас для Ростовской области закупают вакцину против COVID-19. Препараты, которые поступят в регион, будут распределены по медицинским организациям.

- Отмечается также сезонный рост гриппа и ОРВИ. От гриппа должны привить не менее 60 % населения области. Запланирована поставка детской и взрослой вакцины. Уже поступила первая партия в количестве более 1 млн доз. Эта работа продолжится в осенью. Привито на сегодняшний день более 204 тысяч человек, в том числе 119 тысяч детей, - добавили в Минздраве Ростовской области.

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