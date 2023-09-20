Ремонт дороги между Белой Калитвой и Тацинкой планируют завершить к ноябрю

Отремонтированную дорогу расширят. Фото: правительство области.

В Ростовской области проходит к завершению ремонт дороги, соединяющей город Белая Калитва и поселок Тацинский через хутор Апанасовка, сообщили в донском правительстве.

В частности, речь идет о 3,2 километрах трассы. Ее ремонт выполнен на 80%. Предполагается, что все работы будут завершены к началу ноября.

На данный момент рабочие укладывают верхний слой на дороге, тротуарах, остановках и примыканиях к дорогам.

На отремонтированном участке дороги появятся автобусные остановки, освещение и ограждения, а также сигнальные столбики, дорожные знаки и «лежачие полицейские». Еще там будет желтый мигающий светофор и комплекс фотовидеофиксации. На тротуарах появится тактильная плитка.

Напомним, что ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о намерении к 2026 году в регионе построить почти тысячу дорог.

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