Улучшенная вакцина от коронавируса поступит в Ростовскую область

Вакцина от коронавируса будет не такой, как в прошлом году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовскую область должны поставить улучшенную вакцину от коронавируса. Подобные препараты в лабораторных условиях обновляют ежегодно с учетом курсирующих штаммов. Эту информацию сегодня, 20 сентября, журналисту «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в управлении Роспотребнадзора.

- Вакцина окажется несколько иная, в нее внесут те штаммы, которые будут актуальны. Сроки поставки партий и их количество лучше уточнять в областном Минздраве, ведомство занимается закупкой, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора.

Работу, связанную с приобретением препаратов, уже подтвердили и в пресс-службе донского Минздрава.

- Сейчас осуществляется закупка вакцины для профилактики COVID-19. Она будет оперативно направлена в медицинские организации Дона, - рассказали в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, в 2023 году иммунизацию против COVID-19 должны проводить в соответствии с национальным календарем прививок.

Ранее в регионе в течение нескольких недель отмечали постепенный рост числа заболевших коронавирусом. Так, с 11 по 17 сентября 2023 года зафиксировали 82 случая COVID-19. С 4 по 10 сентября было 72 случая, с 28 августа по 3 сентября - 41, с 21 по 27 августа - 24.

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