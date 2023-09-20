В Таганроге таксист спас пенсионерку от мошенников, отнеся ее деньги полицейским

Пенсионерка быстро собрала деньги, чтобы передать из мошенникам через курьера. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В городе Таганроге Ростовской области водитель такси спас 81-летнюю пенсионерку от телефонных мошенников, отнеся ее деньги в полицию. За это его наградили в главке МВД, сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

64-летний водитель такси принес в отделение полиции 167 тысяч рублей, которые, как он посчитал, мошенники решили похитить у местной пенсионерки. Как оказалось, опасения таганрожца были не напрасны.

Водителю такси поступил заказ на курьерскую услугу, после чего он поехал к нужному адресу. Потом с ним связался некий Алексей, который якобы лежит в больнице и ему срочно нужны деньги на операцию.

— Звонивший сказал, что необходимо забрать средства у его супруги и затем в ближайшем банковском терминале зачислить на указанные им реквизиты, а три тысячи оставить себе за проделанную работу. Когда я приехал по адресу, то увидел пожилую женщину, разговаривающую по телефону. Она передала мне деньги, после чего я вернулся в машину. Мне показалась эта ситуация очень странной. Тогда я перезвонил Алексею и попросил дать номер его супруги, чтобы переговорить с ней и убедиться, что это не обман. Но он отказал мне, сославшись на плохое самочувствие жены, — рассказал полицейским бдительный таксист.

Как потом выяснили правоохранители, пенсионерке позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что якобы ее дочь на машине сбила человека и нужны деньги, чтобы та избежала уголовной ответственности. Но сделать это можно только очень быстро. Доверчивая женщина собрала 167 тысяч рублей и потом передала их курьеру.

После всего случившегося полицейские вернули деньги пенсионерке, а водитель такси получил подарок от начальника главка полиции Олега Агаркова.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество».

Напомним, что в Ростовской области задержали юриста-мошенника, подозреваемого в похищении почти 400 тысяч рублей у своей клиентки.

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