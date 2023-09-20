В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собутыльника

По статье "Убийство" женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Каменске-Шахтинском правоохранители задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в донском следкоме.

Следователи считают, что ночью 19 сентября в одном из общежитий Каменска-Шахтинского местная 48-летняя жительница распивала спиртное со своим 33-летним соседом. В это время они поссорились и в итоге она несколько раз ударила мужчину ножом в туловище. От полученных травм он скончался на месте.

Подозреваемую задержали. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». По ней ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что 19 сентября в Ростове задержали бездомного, которого подозревают в убийстве такого же мужчины на набережной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Четыре бочки порошка и пять тысяч таблеток: в Ростове накрыли подпольные нарколаборатории

В Ростове нашли две нарколаборатории с килограммами запрещенных веществ (подробности)