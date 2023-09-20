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НовостиПроисшествия20 сентября 2023 13:36

В Ростовской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве собутыльника

В общежитии Каменска-Шахтинского от ножевых ранений погиб мужчина
Дмитрий Кутепов
По статье "Убийство" женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

По статье "Убийство" женщине грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В городе Каменске-Шахтинском правоохранители задержали 33-летнюю женщину, подозреваемую в убийстве собутыльника. Об этом сообщили в донском следкоме.

Следователи считают, что ночью 19 сентября в одном из общежитий Каменска-Шахтинского местная 48-летняя жительница распивала спиртное со своим 33-летним соседом. В это время они поссорились и в итоге она несколько раз ударила мужчину ножом в туловище. От полученных травм он скончался на месте.

Подозреваемую задержали. В отношении нее следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». По ней ей грозит от шести до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, что 19 сентября в Ростове задержали бездомного, которого подозревают в убийстве такого же мужчины на набережной.

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