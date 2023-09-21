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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:39

Под Ростовом задержали женщину, превратившую жилье в наркопритон

Жительница Ростовской области за наркотики сдавала зависимым квартиру
Анна ШИЛЯЕВА
Сотрудники полиции закрыли наркопритон в Шахтах

Сотрудники полиции закрыли наркопритон в Шахтах

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области, в Шахтах, 36-летняя местная жительница устроила из своего жилья притон для наркоманов. Как рассказали в донском главке, она пускала в квартиру наркоманов, которые расплачивались с нею запрещенными веществами. Когда силовики нагрянули в притон, они обнаружили там и женщину, и ее «гостя», и предметы, свидетельствующие об употреблении запрещенных веществ.

- В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовкой области.

Если суд признает вину, то дончанке может грозить до четырех лет лишения свободы.

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