В Ростовской области в рамках «среднего уровня реагирования» создали рабочую группу

Рабочую группу возглавил заместитель губернатора Вадим Артемов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил состав рабочей группы, которая займется выполнением указа президента России относительно полномочий в рамках режима «среднего уровня реагирования». Информацию об этом опубликовали на сайте донского правительства.

- Речь идет о рабочей группе, которая будет разрабатывать предложения по вопросам, дополнительно отнесенным президентом России к компетенции главы региона в связи с действием режима «среднего уровня реагирования», - пояснили власти.

Группу возглавил замгубернатора Вадим Артемов. Также в нее вошли еще два заместителя донского главы, курирующие взаимодействие с правоохранительными и силовыми ведомствами, представители ЮВО, теруправлений Росгвардии, полиции, пограничного управления и МЧС.

Специалисты будут определять необходимый объем сил и средств для «охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, защиты границы, борьбы с диверсионно-разведывательными и незаконными вооруженными формированиями».

Привлекать к такой работе смогут военных, росгвардейцев, сотрудников МЧС и ОВД, переданных в оперативное подчинение региональному оперштабу.

Управлять подразделениями будет представитель Минобороны, включенный в состав оперативного штаба Ростовской области.

Напомним, дополнительные полномочия регионы получили по указу президента России Владимира Путина от 25 августа.

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