Ольгу Порядочную назначили на пост и.о. главы Минтруда Ростовской области

Ольга Порядочная. Фото: сайт правительства Ростовской области

В Ростовской области на пост и.о. министра труда и социального развития региона назначили Ольгу Порядочную. Соответствующее решение утвердил губернатор Василий Голубев, говорится на сайте донского правительства.

Ольга Владимировна была заместителем министра ведомства с 2019 года, она курировала вопросы социального обслуживания населения. До этого, с 2013 года, специалист занимала руководящие должности в министерстве, а еще раньше, с 2003 по 2013 годы, трудилась в администрации и правительстве области.

Напомним, 15 сентября 2023 года глава региона принял отставку экс-главы Минтруда региона Елены Елисеевой. Известно, что на минувших выборах в Заксобрание Дона управленец избиралась по списку партии «Единая Россия» в составе региональной группы № 4.

Известно, что после голосования Елена Елисеева возглавила комитет по социальной политике, труду, здравоохранению и делам военнослужащих в Законодательном собрании Ростовской области.

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