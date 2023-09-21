В Ростове отправили под стражу женщину, подозреваемую в убийстве сожителя

Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове 52-летнюю женщину отправили под стражу. Ее подозревают в убийстве 48-летнего сожителя во время распития спиртного, сообщили в донском следкоме.

По данным следствия, 15 сентября в одной из квартир в центре города сожители распивали спиртное. В это время женщина повздорила с мужчиной и в итоге его ударила ножом в грудь. От полученного ранения ростовчанин сразу же скончался.

Потом женщина позвонила в полицию и сообщила, что случайно нашла убитого сожителя. Так она хотела, чтобы следователи искали кого-то другого, но не ее.

— В ходе расследования следователем получены доказательства причастности подозреваемой к убийству, — отметили в следкоме.

Сейчас с подозреваемой проводят следственные действия, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК России «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что на днях аналогичное преступление произошло в Каменске-Шахтинском. Там, как считают следователи, ночью 48-летняя женщина зарезала ножом 33-летнего соседа. Произошло это во время распитие спиртного.

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