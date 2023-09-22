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НовостиОбщество22 сентября 2023 7:34

Рядом с Театральным проспектом в Ростове-на-Дону введут новые платные парковки

Новые парковочные места появятся на улице Адыгейской в Ростове-на-Дону
Ангелина СКИБА
Новые места для машин появятся на улице Адыгейской с 7 октября

Новые места для машин появятся на улице Адыгейской с 7 октября

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 октября 2023 года на южной стороне улицы Адыгейской в Ростове-на-Дону введут новые платные парковочные места. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Новые стоянки создадут в связи с организацией одностороннего движения на Адыгейской от Театрального до Нахичеванского (в западном направлении) и запретом на остановку с северной стороны улицы Адыгейской от дома № 256 до Нахичеванского.

- Людям, которые проживают рядом с новыми парковками, следует обратиться в Сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство» для оформления резидентного разрешения, - говорится на сайте городской администрации.

Напомним, с 18 сентября на Богатяновском спуске в Ростове должны были расширить число машиномест. 25 сентября также планируют ввести 14 парковок в переулке Крепостном, между улицами Садовой и Социалистической.

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