Рядом с Театральным проспектом в Ростове-на-Дону введут новые платные парковки

Новые места для машин появятся на улице Адыгейской с 7 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 7 октября 2023 года на южной стороне улицы Адыгейской в Ростове-на-Дону введут новые платные парковочные места. Об этом сообщает городской департамент автодорог.

Новые стоянки создадут в связи с организацией одностороннего движения на Адыгейской от Театрального до Нахичеванского (в западном направлении) и запретом на остановку с северной стороны улицы Адыгейской от дома № 256 до Нахичеванского.

- Людям, которые проживают рядом с новыми парковками, следует обратиться в Сервисный центр ООО «Ростовское парковочное пространство» для оформления резидентного разрешения, - говорится на сайте городской администрации.

Напомним, с 18 сентября на Богатяновском спуске в Ростове должны были расширить число машиномест. 25 сентября также планируют ввести 14 парковок в переулке Крепостном, между улицами Садовой и Социалистической.

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