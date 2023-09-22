В Минцифры пообещали скорое устранение аварии на сети МТС в Ростовской области

Ранее проблемы в работе сотовой связи также прокомментировали донские власти Фото: Даниил ОПАРИН

Скорое устранение аварии на сети мобильного оператора МТС в Ростовской области пообещали в Минцифры России. Комментарий ведомства был опубликован в Telegram.

- Аварию на сети оператора устранят в ближайшее время. Абоненты могут столкнуться со сбоями в работе услуг мобильной связи, а также с регистрацией в сети МТС. Оперативные службы работают над устранением аварии. Связь должна быть восстановлена в ближайшее время, - говорится в сообщении.

В федеральном министерстве также отметили, что после технических неполадок у оператора связи произошло «снижение голосового трафика на 32 %, а также трафика передачи данных на 26 %».

Напомним, неполадки проявились вчера, 21 сентября. Об этом также сообщали власти региона.

Добавим, к утру 22 сентября некоторые абоненты указанной сотовой связи отметили, «что проблем с получением мобильных услуг больше не наблюдают».

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