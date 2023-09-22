В Ростовской области начали подготовку к осеннему призыву

Во время осеннего призыва особое внимание уделят медобследованию призывников. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ростовской области началась подготовка к осенней призывной компании в Вооруженные силы России. Об этом сообщили на заседании в донском правительстве. В нем принял участие, в том числе, областной военком Игорь Егоров.

В этом году осенний призыв пройдет в обычные сроки — с 1 октября по 31 декабря.

В правительстве отметили, что призыв никак не связан с проведением специальной военно операции. В этом году усилят контроль за проведением медицинского обследования призывников.

О том, сколько человек будет призвано, пока не сообщается. Известно, что во время весенней компании пять тысяч призывников пополнили ряды Вооруженных сил страны.

— Муниципальные образования области справились с поставленными задачами по отправке молодого пополнения в войска. Среди лучших — призывные комиссии Азова и Азовского района, Волгодонска, Неклиновского и Мясниковского районов, Октябрьского и Ворошиловского районов Ростова-на-Дону, Шолоховского, Боковского, Верхнедонского и Кашарского районов, — сообщил замгубернатора Вадим Артемов.

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