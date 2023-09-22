В Ростове ФСБ предотвратила теракт на железной дороге

За поджог релейного шкафа мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Фото: Дмитрий Кутепов

В Пролетарском районе Ростова сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщили в донской пресс-службе ведомства.

Известно, что шкаф, который хотел поджечь житель Ростовской области, используется для управления движением поездов.

Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

В отношении мужчины в управлении на транспорте МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК России «Террористический акт». Если вину поджигателя признают и его осудят, то ему может грозить наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в июне в Ростовской области между железнодорожными станциями «Хапры» и «Ростов-Западный» произошло аналогичное преступление. Из-за этого на несколько часов задержали два поезда.

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