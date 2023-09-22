Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия22 сентября 2023 9:34

В Ростове ФСБ предотвратила теракт на железной дороге

Пытавшегося поджечь релейный шкаф на железной дороге в Ростове задержали
Дмитрий Кутепов
За поджог релейного шкафа мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

За поджог релейного шкафа мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Фото: Дмитрий Кутепов

В Пролетарском районе Ростова сотрудники ФСБ России задержали мужчину, который пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщили в донской пресс-службе ведомства.

Известно, что шкаф, который хотел поджечь житель Ростовской области, используется для управления движением поездов.

Сейчас правоохранители проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям.

В отношении мужчины в управлении на транспорте МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, а также пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК России «Террористический акт». Если вину поджигателя признают и его осудят, то ему может грозить наказание от двенадцати до двадцати лет лишения свободы.

Напомним, что в июне в Ростовской области между железнодорожными станциями «Хапры» и «Ростов-Западный» произошло аналогичное преступление. Из-за этого на несколько часов задержали два поезда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове-на-Дону осудили мужчину, который оправдывал терроризм и хранил в доме боеприпасы

В марте 2021 года мужчина на своей странице в соцсетях он выложил видео и текст, где оправдывает терроризм. Также он призывал пользователей сети к экстремизму (подробности)