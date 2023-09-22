В Ростовской области с начала осени утонуло шесть человек

В МЧС призвали людей соблюдать правила безопасности на воде. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовской области с начала сентября в водоемах утонуло шесть человек. При этом одного удалось спасти, сообщили в донском управлении МЧС России.

В ведомстве отметили, что люди утонули в Аксайском, Белокалитвинском, Волгодонском, Егорлыкском, Каменском и Семикаракорском районах.

Из-за этого в госинспекции по маломерным судам призвали людей соблюдать правила безопасности на воде.

Напомним, что 16 сентября в Семикаракорске утонул мужчина. Он вместе со своей одиннадцатилетней дочерью катался на байдарке. Лодка вдруг перевернулась и семикаракорца засосало под паром. Пострадавших доставили на берег, но мужчина скончался не приходя в сознание.

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