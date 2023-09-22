В Ростове планируют создать нештатные формирования гражданской обороны

Нештатные формирования ГО должны будут подвозить воду, питание и следить за коммунальными сетями Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону планируют создать нештатные формирования гражданской обороны (НФГО). Проект этого решения, еще не подписанный сити-менеджером, 22 сентября опубликовали на сайте городской администрации.

Предполагается, что руководители формирований в течение двух месяцев после утверждения документа должны укомплектовать свои отряды, провести обучение личного состава, а также подготовить необходимую технику, медицинские и иные средства для работы НФГО.

Организовать учет новых групп должны будут в управлении по делам ГО и ЧС. Задействовать нештатные формирования гражданской обороны в случае необходимости должны по решению главы администрации города.

На данный момент НФГО собираются создать на базе 15 различных организаций. Для каждой группы определили свои задачи.

Например, подвозом воды и перевозкой грузов могут заниматься сотрудники предприятия ЖКХ Ворошиловского района и «Комбинат благоустройства Железнодорожного района Ростова-на-Дону».

Функции, связанные со своей обычной деятельностью, будут выполнять «Ростовпассажиртранс», «Ростовская транспортная компания», «Ростгорсвет», «Ростовводоканал», «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и «Теплокоммунэнерго».

Подвижные пункты питания собираются организовать в «Столовой № 1 Ростова-на-Дону» и в муниципальном предприятии по обеспечению школьного и студенческого питания города. Группа «Хладокомбината № 3» будет ответственна за подвижной пункт продовольственного снабжения.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону решили вести реестр организаций и самозанятых граждан, пострадавших от терактов, а также обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины.

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