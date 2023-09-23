В Новочеркасске поймали мужчину с 20 свертками наркотической травы

Наркотики нашли во время обыска машины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новочеркасске 42-летнего мужчину поймали с 20 бумажными свертками наркотической травы. Партия была заготовлена на продажу, рассказали в пресс-службе МВД России по Ростовской области.

- Местного жителя уличили в наркоторговле во время обыска его авто. Когда нашли 41 грамм запрещенного вещества, нарушитель сам во всем признался и сообщил, что собирался распространить «зелье», - пояснили в полиции.

Теперь новочеркасцу грозит от 8 до 15 лет лишения свободы по части 3 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств или их аналогов»). Пока что решается вопрос о предварительной мере пресечения.

Напомним, прошедшей ночью водителя с наркотиками также поймали в Ростове-на-Дону. Кроме этого ростовские сотрудники ДПС остановили 7 шумных и 4 пьяных водителей, а также 33 нарушителя с тонировкой на стеклах.

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