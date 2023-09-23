Посетителей ТЦ «Мега» эвакуировали вечером 23 сентября в Ростовской области

Официального подтверждения информации от ведомств не поступало Фото: Иван МАКЕЕВ

Вечером 23 сентября в Ростовской области из ТЦ «Мега» эвакуировали людей. Об этом в городских пабликах VK Ростова-на-Дону сообщают очевидцы.

По словам посетителей, около здания торгового центра собралось «много машин различных служб, задействовали кинологов». ДПС перегородили пути.

Некоторые посетители утверждают, что уходя якобы чувствовали «запах дыма» на парковке. Насколько эта информация близка к действительности, неясно. Официальных комментариев от МЧС, МВД и других ведомств не поступало.

Напомним, 19 сентября на Северном в Ростове из-за ложно сработавшей сигнализации эвакуировали посетителей ТЦ Парк.

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