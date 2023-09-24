На трассе Ростов - Таганрог произошло тройное ДТП, есть пострадавшие

На проезжей части столкнулись Exeed, «ВАЗ 2114» и Nissan Фото: Сергей ГАПОН

Прошедшим вечером в ДТП на трассе Ростов - Таганрог пострадали два человека, они были госпитализированы с травмами. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

Предварительно, 57-летний водитель иномарки Exeed не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ 2114», который находился впереди. Отечественная легковушка в свою очередь зацепила Nissan.

- Пострадали в этой аварии 40-летний пассажир Nissan и водитель Exeed. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют сотрудники полиции, - прокомментировали в УГИБДД.

Напомним, ранее в Волгодонске во время массовой аварии одна из машин отлетела в 41-летнего мужчину, отдыхавшего недалеко от дороги на лавочке.

Правоохранители просят жителей Дона быть внимательными за рулем, нужно постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться на гаджеты и беседы с пассажирами.

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