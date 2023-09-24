Стало известно, какие продукты подешевели в Ростовской области

Среди плодоовощных товаров картофель подешевел на 18,43 % Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области за месяц подешевели некоторые овощи и продукты питания. К такому выводу пришли специалисты Ростовстата после сравнения данных за июль и август 2023 года.

Так, например, среди плодоовощных товаров картофель подешевел на 18,43 % (индекс цен к предыдущему месяцу составил 81,57%).

Кроме этого, отмечается снижение стоимости: на белокачанную капусту (на 20,03 %), лук репчатый (на 32,44 %), свеклу (на 11,78 %), морковь (на 22,24 %), помидоры (на 23,42 %), яблоки (на 3,21 %) и орехи (на 0,53 %).

При этом на 9,1 % подорожали огурцы, на 1,56 % - зелень, на 19,4 % - апельсины, на 6,9 % - лимоны, на 4,7 % - бананы.

Среди продовольственных товаров в общем на 0,22 % подешевела молочная продукция: сливки, сметана, йогурты. Ранее эксперты объяснили повышение цен на свинину и курицу в Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростовской области шокировали цены на бензин и дизельное топливо

Изменение цен на дизель и бензин снова начали обсуждать в соцсетях жители Ростовской области (подробности)