Жителей Ростовской области шокировали цены на дизельное топливо

На Дону из-за повышенного спроса на АЗС потребовались дополнительные поставки топлива Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Ростовской области пожаловались в социальных сетях на стоимость бензина и дизельного топлива. Одни интернет-пользователи удивлены и растеряны, другие - возмущены, но отмечают, что ситуация, вероятно, связана с ограниченным экспортом.

В комментариях при этом люди признаются, что дела обстоят «не очень приятно».

- Как-тонерадостно покупать дизель по новым ценам, - отметил один из участников интернет-обсуждения.

- Бензин подорожал. Посмотрим, как быстро и насколько он подешевеет. Цены на дизель, которым заправляются дальнобойщики, фермеры, строительная и дорожная техника, лучше не смотреть, - добавил другой пользователь сети.

По данным Росстата, на 18 сентября 2023 года средняя стоимость бензина в регионе составила 58,78 рубля за литр. Тогда как еще в первой половине сентября цена была на уровне в 58,11 рубля, в августе - 57,02 рубля.

Стоимость АИ-92 теперь обозначилась в пределах 54,13 рубля, АИ-95 стоит 59,74 рубля, АИ-98 и выше - 68,55 рубля. Дизель - 64,31 рубля.

Отметим, по стоимости топлива Ростовская область сейчас остается на четвертом месте в ЮФО. Рост цен на 0,44 рубля отмечается также в целом по России.

К слову, ранее власти региона сообщили о решении проблемы с дефицитом топлива. Также о дополнительных поставках рассказал первый заместитель главы Минэнерго России Павел Сорокин.

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