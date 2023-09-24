В Каменске-Шахтинском 17-летний мотоциклист пострадал после ДТП с иномаркой

Пострадавшего байкера доставили в больницу с травмами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Каменске-Шахтинском после ДТП с иномаркой пострадал 17-летний мотоциклист. Об этом рассказали в региональном отделе пропаганды УГИБДД.

- Молодой человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

Известно, что авария произошла прошедшим вечером на проспекте Карла Маркса. Предварительно, сначала водитель Mazda 3, поворачивая, столкнулась с двухколесным Wels. Байкер в этот момент пытался объехать машину. После этого мотоцикл врезался в одно из припаркованных авто.

Правоохранители просят донских водителей быть внимательными за рулем, нужно всегда следить за скоростью, дистанцией и строго соблюдать правила дорожного движения.

Напомним, вчера два человека попали в больницу после ДТП на трассе Ростов - Таганрог в Ростовской области.

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