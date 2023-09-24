Движение ветеранов из Ростова-на-Дону получило право набирать народное ополчение

Устав ростовской организации зарегистрировали в Минюсте Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Ростове-на-Дону движение ветеранов боевых действий «Оплот» первым в России получило право набирать народное ополчение. Об этом сообщил председатель организации Валерий Бова, передает портал 1rnd.ru.

- По нашей аналитике и по информации Минюста мы первые в стране. Ветеранские общественные движения - большая редкость, мы, вероятно, единственные на юге. У других движений именно таких формулировок в уставах, как у нас, ни у кого не нашли, - цитируют журналисты Валерия Бову.

Сообщается, что устав движения «Оплот» получил регистрацию в Минюсте 13 сентября. Организация имеет разрешение на 12 видов деятельности, в том числе на сбор добровольческого движения, народного ополчения, а также формирование резерва для территориальной самообороны.

Напомним, ранее в Ростовской области создали рабочую группу по борьбе с диверсантами.

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