В Новочеркасске BMW врезался в мотоцикл с несовершеннолетним водителем

Сотрудники полиции сейчас проясняют причины и обстоятельства случившегося. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по Ростовской области

В Новочеркасске 58-летний водитель иномарки BMW X5 столкнулся с мотоциклом, за рулем которого находился несовершеннолетний подросток. Об этом сообщили в региональном отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Молодому человеку после аварии потребовалась разовая медицинская помощь, - рассказали в УГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, речь идет о юноше 2009 года рождения, то есть, предположительно, ему сейчас 14 лет.

Известно, что сама авария произошла вечером 23 сентября на проспекте Платовском в Новочеркасске. Сейчас причины и обстоятельства случившегося дополнительно проясняют сотрудники полиции.

Напомним, также вчера в ДТП на трассе Миллерово - Вешенская пострадал 8-летний ребенок, его госпитализировали в больницу.

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