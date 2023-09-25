В Ростове горожане больше часа не могли уехать после концерта в торговом центре

Многие прождали транспорт больше часа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону десятки горожан не смогли уехать после бесплатного концерта в торговом центре «Мега». Об этом жители рассказали в местных группах в социальной сети. Инцидент произошел вечером 24 сентября.

Ростовчане приехали на концерт юной артистки Миланы Хаметовой в торговый центр, но после мероприятия уехать не смогли. Когда выступление закончилось, десятки горожан направились к остановкам, но транспорта практически не было, поэтому уехать по домам смогли не все. Многие прождали транспорт больше часа.

Отметим, что недавно аналогичная ситуация произошла в Ростове на Центральном рынке. Вечером 17 сентября горожане не могли уехать домой несколько часов.

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