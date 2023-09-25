В Ростове после жалобы боец СВО добился выплаты по ранению

За невыдачу справки медиков привлекли к дисциплинарной ответственности. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Боец СВО, проходивший лечение в военном госпитале Ростова, после жалобы смог добиться положенной ему выплаты. В ситуации разбиралась военная прокуратура, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии, откуда родом военнослужащий.

В апреле мужчина пожаловался уполномоченному по правам человека в Бурятии, что он, проходя лечение в ростовском госпитале, не может получить от медиков справку. Она ему была нужна для единовременной денежной выплаты.

После вмешательства уполномоченного по правам человека проверку провела военная прокуратура. Как оказалось, действительно справка мужчине положена, но ее не выдавали.

В итоге медиков привлекли к дисциплинарной ответственности, а мужчина получил нужный документ.

Напомним, что в Ростовской области движению ветеранов боевых действий разрешили набирать народное ополчение. Причем, ростовчанам разрешили это делать первыми в стране.

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