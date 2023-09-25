В сентябре из Ростовской области экспортировали почти 200 тысяч тонн зерна

Донские зерно получат в Греции, Италии и Турции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В сентябре 2023 года из портов Ростовской области экспортировали 199 тысяч тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.

- На вывозимую подкарантинную продукцию оформили 69 сертификатов о соответствии нормам стран-импортеров, - добавили в ведомстве.

Известно, что морским транспортном из порта Ростова-на-Дону отправили 95 тысяч тонн зерна и его переработки, из Азова - 74 тысячи тонны, из Таганрога - 30 тысяч тонн. Грузы в основном ушли в Грецию, Италию и Турцию.

Напомним, ранее в Ростовской области вынесли 17 предостережений из-за нарушений в области качества и безопасности зерна.

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