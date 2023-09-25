В Таганроге начали установку четырех зарядных станций для электробусов

В Таганроге установят две ультрабыстрые станции, одну ночную и одну шестикупольную Фото: Евгения ГУСЕВА

В Таганроге приступили к установке четырех зарядных станций для электробусов. Об этом сегодня, 25 сентября, в Telegram сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- Две зарядные станции ультрабыстрые, одна ночная и одна шестикупольная. Все они имеют сертификаты, соответствующие требованиям безопасности, - подчеркнул Андрей Фатеев.

Сити-менеджер уточнил, что сейчас специалисты монтируют две зарядные точки, в том числе одну с ночным режимом, на территории МУП «ТТУ».

Две ультрабыстрые станции собираются обустроить в районе остановок на улице Чехова и 1-го Нового переулка. Речь идет о конечных пунктах в маршрутах электробусов.

Напомним, ранее донские власти сообщили, что в Таганроге, Ростове-на-Дону и Волгодонске планируют создать электробусную маршрутную сеть. В указанных городах ее намерены сформировать из 40 машин и 14 зарядных станций.

По данным властей, на закупку транспорта и создание инфраструктуры в рамках проекта из федеральной казны должны потратить 2,133 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Ростова-на-Дону выбрали цвет будущих трамваев, которые выпустят на линии

Цвет скоростного трамвая определили жители Ростова-на-Дону (подробности)