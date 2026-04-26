В Ростовской области 25 апреля произошло девять пожаров

Минувшие сутки, 25 апреля, выдались напряженными для спасателей Ростовской области. Как сообщили в региональном ГУ МЧС, в этот день случилось девять техногенных пожаров. К их ликвидации привлекали 200 человек личного состава и 50 единиц спецтехники.

В ведомстве также сообщили, что в воскресенье, 26 апреля, в четырех районах Дона запланированы 14 контролируемых выжиганий сухой растительности.

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала, что в ночь на 26 апреля в Чертковском районе отразили атаку БПЛА. Жертв и пострадавших нет.

