В СК завели дело после детонации страйкбольной гранаты в школе города Миллерово

Следователи выясняют обстоятельства случившегося. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области следователи завели дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ) после инцидента с детонацией страйкбольной гранаты в одной из школ города Миллерового. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

- Пострадала 17-летняя девушка, ей потребовалась медицинская помощь. На месте работают следователи, выясняются обстоятельства случившегося, — прокомментировали в СК.

Напомним, инцидент произошел в миллеровской школе № 8. По информации МВД, ученица образовательного учреждения получила незначительные ожоги рук.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Ландшафтный пожар в районе Ботанического сада заметили в Ростове

Очевидцы: в районе Ботанического сада в Ростове загорелись камыши (подробности)