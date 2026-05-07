Следком опубликовал кадры с места происшествия в школе города Миллерово

Следователи завели дело по статье «Хулиганство». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Следователи опубликовали видео, снятое на месте детонации страйкбольной гранаты в школе города Миллерово. Судя кадрам, инцидент произошел в учебном кабинете. Заметных разрушений нет, на полу, по всей видимости, оказались части гранаты.

Напомним, хлопок боеприпаса, предназначенного для игры в страйкбол, произошел в школе № 8. Пострадала 17-летняя ученица. По информации МВД, она получила незначительные ожоги рук, девочке оказали медицинскую помощь.

Известно, что в ситуации уже начали разбираться представители СК. Следователи завели дело по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ).

