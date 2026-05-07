В Ростове почтили память героев Великой Отечественной войны

Торжественную церемонию провели на Театральной площади в Ростове-на-Дону. Фото: сайт правительства Ростовской области

7 мая на Театральной площади в Ростове-на-Дону в память о героях Великой Отечественной войны возложили гирлянду Славы. Также провели возложение цветов, состоялась минута молчания.

Церемонию организовали у мемориала «Воинам-освободителям Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков».

Память участников Великой Отечественной войны почтили губернатор Юрий Слюсарь, Герои России, ветераны СВО, военные, депутаты, представители Донской митрополии, других конфессий, общественники.

Добавим, также накануне в Ростове-на-Дону открыли памятник защитникам Донбасса «Во имя жизни».

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Поезд Победы встретили в Ростове

Ростовчанам показали уникальную экспозицию в исторических вагонах поезда Победы (подробности)