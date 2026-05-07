И.о. главы администрации Кировского района Ростова стал Александр Полтавцев

Кадровое изменение произошло 7 мая.

В администрации Кировского района Ростова исполняющим обязанности главы назначен Александр Полтавцев. Информация об этом размещена на сайте райадминистрации.

Отметим, что ранее Александр Полтавцев занимал должность заместителя главы районной администрации, занимающегося экономикой.

При этом среди руководства района он сейчас числится и как и.о. главы администрации, и как заместитель.

Напомним о том, что кресло руководителя района стало вакантным утром 7 мая, когда глава города Александр Скрябин объявил о кадровых перестановках. Наталья Симаченко, руководившая Кировским районом с июня 2019 года, стала заместителем главы города по социальным вопроса.

