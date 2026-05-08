В Ростовской области выявили недостоверное декларирование 181 тонны гороха

Сельхозпроизводитель не выполнил требования при оформлении партии гороха. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Недостоверное декларирование 181 тонны гороха выявили в Ростовской области. После этого документ соответствия товара аннулировали. Об этом рассказали в управлении Россельхознадзора.

Партия гороха, которая хранилась в Азовском районе, не прошла проверку на остаточное количество пестицидов. При этом декларацию соответствия на нее приняли. Это нарушение заметили при проверке документации в системе «Сатурн».

- Сельхозпроизводитель не обеспечил надлежащее исполнение требований. Для пресечения обращения продукции декларацию о соответствии признали недействительной, — прокомментировали в управлении Россельхознадзора.

Добавим, ранее в Ростовской области проверили качество 64 тонн экспортного мяса птицы.

