В Ростове более 100 Екатерин исполнили песню «Катюша»

Ростовчанки разных возрастов исполнили легендарную песню. Фото: MAX-канал Александра Скрябина.

В Ростове состоялась необычная патриотическая акция: более ста жительниц города с именем Екатерина объединились для исполнения легендарной «Катюши». Мероприятие прошло накануне Дня Победы в стенах Патриотического центра.

Выбор локации был продиктован действующими в регионе нормами безопасности. На призыв собраться для хорового пения откликнулась 101 девушка. Чтобы воссоздать атмосферу послевоенных лет, участниц попросили надеть платья, блузки с юбками и накинуть на плечи платки, чтобы соответствовать моде 40-х и 50-х годов прошлого века.

Судя по отзывам организаторов, цель была достигнута: в зале царила очень душевная и теплая обстановка, у многих на глазах блестели слезы. За время акции незнакомые ранее тезки успели подружиться и проникнуться духом единения. Отснятый видеоролик начал распространяться в интернете.

