Обособленные налоговые точки в Ростовской области заменят онлайн-приемами

Проконсультироваться с сотрудниками ФНС можно через Интернет. Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня 2026 года в Ростовской области прекратят работу территориально обособленные рабочие места (ТОРМ) налоговых органов. Необходимые услуги будут доступны через онлайн-приемные, говорится на сайте ФНС.

Обособленные рабочие места налоговых органов закроют в Волгодонском, Цимлянском, Пролетарском, Заветинском, Мартыновском, Дубовском, Ремонтненском, Октябрьском, Усть-Донецком, Тацинском, Милютинском, Обливском, Советском, Багаевском, Веселовском, Кагальницком, Куйбышевском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах Ростовской области, в городе Зверево и в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону.

- С целью увеличения доступности получения услуг используется формат приема граждан, который позволяет получить разъяснения онлайн. Для этого достаточно подать заявку и изложить в ней суть вопроса через единую электронную систему в Интернете по адресу или в МФЦ, — поясняют в ФНС.

Граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут получить консультации по вопросам налогообложения имущества, транспорта, земли, предоставления льгот, урегулирования задолженности, специальных налоговых режимов и по другим вопросам.

Добавим, также к середине июня в Ростовской области реорганизуют работу рада инспекций УФНС.

