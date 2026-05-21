В Ростове четыре подростка пострадали в аварии с участием двух питбайков

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Ростове-на-Дону на улице Облачной произошло серьезное ДТП с участием несовершеннолетних, сообщили в областной Госавтоинспекции. В результате столкновения травмы получили четыре человека.

По данным ГАИ, 17-летний водитель питбайка остановился перед пешеходным переходом. Двигавшийся следом 15-летний подросток на аналогичном транспорте не успел вовремя затормозить и врезался в него, после чего совершил наезд на школьника-пешехода.

В результате аварии пострадали оба несовершеннолетних водителя, их пассажир, а также пешеход. Все они получили травмы различной степени тяжести.

