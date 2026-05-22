В Ростовской области утром 22 мая объявили отбой беспилотной опасности. Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 22 мая, около 7:20 утра в Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности. Уведомление поступило жителям от РСЧС.

Накануне вечером на телефоны жителей региона пришло смс-оповещение. Граждан просили покинуть улицы, спуститься в укрытия, подвалы или подземные паркинги. Категорически не рекомендовали подходить к окнам.

Режим беспилотной опасности действовал на территории области всю ночь.

Напомним, днем 20 мая силы ПВО отразили массированную воздушную атаку на Ростовскую область. В Ростове обломки сбитого БПЛА попали в 24-этажный дом в Первомайском районе, который еще не введен в эксплуатацию. Пострадал мужчина, его госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Беспилотники также уничтожили в Каменске-Шахтинском, Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах. А ночью 20 мая около 20 дронов сбили над Миллеровским, Шолоховским, Матвеево-Курганским и Чертковским районами.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

​Адвокат сказал, что будет помогать бесплатно: Как продвигается дело о смерти молодой мамы из Новочеркасска сразу после родов

Причину смерти женщины после родов в Новочеркасске, а также чьи действия привели к трагедии, определят две экспертизы (подробнее)