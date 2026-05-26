Водителей в Ростовской области предупредили об ухудшении погоды

Автомобилистов в Ростовской области призвали к осторожности из-за непогоды.

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погодных условий и осложнении дорожной обстановки. Об этом рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции 26 мая.

- По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются дожди, ухудшение видимости и осложнение дорожной обстановки. При неблагоприятных погодных условиях значительно увеличивается риск возникновения ДТП, — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты напомнили, что главными причинами аварий в такую погоду становятся превышение скорости, опасные маневры, несоблюдение дистанции и потеря контроля над авто на скользком покрытии.

Напомним, непогода бушует в регионе уже несколько дней. Ранее, 24 и 25 мая, в Ростовской области действовало штормовое предупреждение: на регион обрушились сильные дожди с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду.

