В Ростовской области жителей предупредили об опасности атаки беспилотников.

В Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее экстренное уведомление от РСЧС получили жители региона во вторник, 26 мая, в 14:10.

- В Ростовской области объявлена беспилотная опасность. Покиньте открытые участки улиц, зайдите в помещения, не подходите к окнам, — говорится в рассылке ведомства.

Напомним, днем 20 мая в небе над донской столицей уничтожили беспилотники. Обломки упали на строящийся дом в Первомайском районе, повредив верхние этажи высотки. Тогда пострадал один человек, мужчину госпитализировали с травмами средней тяжести.

Помимо Ростова-на-Дону, в тот день дроны сбили в Каменске-Шахтинском и еще четырех районах области. Всего же за сутки силы противовоздушной обороны ликвидировали порядка 20 аппаратов.

