НовостиОбщество26 мая 2026 13:09

В Ростове на улице Ларина столкнулись пять легковых автомобилей

В Ростове кроссовер протаранил четыре машины на светофоре
Екатерина РУДЕНКО
В Ростове-на-Дону на улице Ларина столкнулись пять легковых автомобилей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону 26 мая произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. ДТП случилось на улице Ларина около 11:20, рассказали в социальных сетях региональной Госавтоинспекции.

- 55-летний водитель за рулем машины «Чери Тигго» не справился с управлением. Он допустил наезд на четыре автомобиля, стоявшие на запрещающий сигнал светофора, — пояснили в ведомстве.

Под удар попали иномарки «Киа», «Хендай», «Митсубиси» и «Лифан». Транспортные средства получили механические повреждения. Информации о пострадавших не поступало, сотрудники полиции устанавливают детали инцидента.

Напомним, 22 мая в Ростове-на-Дону произошла смертельная авария на улице Пескова. Там 40-летний мужчина потерял управление, после чего машина опрокинулась. Водитель скончался до прибытия бригады медиков.

