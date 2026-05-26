В Ростовской области продлили штормовое предупреждение из-за ливней и ветра.

В Ростовской области продлили действие штормового предупреждения из-за ухудшения погодных условий. Об этом 26 мая сообщили в социальных сетях регионального управления МЧС.

- Днем и до конца суток 27 мая, а также ночью и утром 28 мая местами ожидается комплекс неблагоприятных явлений. Синоптики прогнозируют сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром, — рассказали в ведомстве.

Скорость воздушных потоков при порывах будет достигать 20-25 метров в секунду. Специалисты призывают жителей региона соблюдать предельную осторожность во время обильных осадков.

Напомним, ранее аналогичное штормовое предупреждение вводили на территории области 24 и 25 мая. Тогда на регион также надвигались мощные ливни с сильным ветром.

